Родственники Старриджа делали ставки на переход форварда в Интер и Вест Бромвич – новые подробности скандального дела

Нападающему Ливерпуля Даниэлю Старриджу грозит дисквалификация за ставки своих родственников.

The Sun сообщает, что расследование FA касается двух ставок родственников Даниэля Старриджа. Первая была сделана двоюродным братом Старриджа на переход нападающего в Интер в январе 2018 года. Тогда трансфер сорвался, а кузен футболиста потерял 10 тысяч фунтов.

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Вторая – сделана другим родственником, оказалась выигрышной. Мужчина поставил на переход Старриджа в Вест Бромвич. Сумма ставки и выигрыша не сообщается.

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Напомним, Старридж подозревается в том, что через третьих лиц делал ставки у букмекеров в январе 2018 года. Если обвинения ФА подтвердятся, то Даниэлю Старриджу угрожать длительная дисквалификация.