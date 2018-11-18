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Родственники Старриджа делали ставки на переход форварда в Интер и Вест Бромвич – новые подробности скандального дела

15:12 76 Читати українською
Родственники Старриджа делали ставки на переход форварда в Интер и Вест Бромвич – новые подробности скандального дела
Даниэль Старридж / Фото: Sky Sports

Нападающему Ливерпуля Даниэлю Старриджу грозит дисквалификация за ставки своих родственников.

The Sun сообщает, что расследование FA касается двух ставок родственников Даниэля Старриджа. Первая была сделана двоюродным братом Старриджа на переход нападающего в Интер в январе 2018 года. Тогда трансфер сорвался, а кузен футболиста потерял 10 тысяч фунтов.

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Вторая – сделана другим родственником, оказалась выигрышной. Мужчина поставил на переход Старриджа в Вест Бромвич. Сумма ставки и выигрыша не сообщается.

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Напомним, Старридж подозревается в том, что через третьих лиц делал ставки у букмекеров в январе 2018 года. Если обвинения ФА подтвердятся, то Даниэлю Старриджу угрожать длительная дисквалификация.

Теги
Англия Даниэль Старридж Даниэль Старридж Ливерпуль Ливерпуль Футбольная ассоциация Англии (FA)
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