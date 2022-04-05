"Не понимаю и никогда не смогу понять, как войска русских извергов могут так спокойно убивать мирный украинский народ: детей, женщин, пожилых людей. Вторгшиеся на нашу землю и их руководители – настоящие нацисты, бандиты, мерзавцы: они разрушают, грабят наши дома. К сожалению, они не понимают или не хотят понимать, что война – самое страшное, что может происходить в мире.

Динамо почтило память убитых на Киевщине украинцев – видео 18+

Расийские асвабители. Что или от кого вы освобождаете на нашей мирной Украине? Украинский народ – свободен, независим, в отличие от вас. Враг сделал нас только сильнее и сплоченнее. Я уверен, что мы победим, потому что Господь на стороне добра, на нашей стороне. Мы сильнее того зла, которое пришло на нашу землю.

Бабушка и родственники моей женщины находились дома в поселке Богдановка Броварского района, когда туда ворвались оккупанты. Десять дней они жили в оккупации. Слава Богу, во время эвакуации они сумели уехать в более безопасное место. Уже позже знакомые послали нам фото: мы узнали, что наш дом полностью сгорел, бабушкин – частично разрушен. А до этого эти изверги ворвались в наш дом и некоторое время там хозяйничали", – поделился Мостовой в комментарии официальном сайте Кривбасса.

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