Родриго покинет Валенсию в межсезонье

Нападающий Родриго хочет покинуть Валенсию в это трансферное окно.

Клуб согласился отпустить испанского форварда летом, информирует СОРЕ.

28-летний игрок и руководство "летучих мышей" провели переговоры и договорились о том, что испанец будет продан. Сообщается, что Валенсия уже получала предложения по трансферу футболиста. В контракте Родриго прописаны отступные в размере 120 миллионов евро, испанский клуб рассчитывает получить за него не менее 50 миллионов.

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Ранее сообщалось, что каталонская Барселона готова приобрести Родриго для конкуренции с Луисом Суаресом.

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