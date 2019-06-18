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Родриго объявил об уходе из Атлетико – он может стать вторым самым дорогим испанцем в истории

09:52 173 Читати українською
Родриго объявил об уходе из Атлетико – он может стать вторым самым дорогим испанцем в истории
Родриго Эрнандес / Marca

Полузащитник Атлетико Родриго Эрнандес сообщил руководству клуба о желании перейти в другую команду.

Родриго Эрнандес решил покинуть Атлетико во время текущего трансферного окна, передает Marca.

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По информации издания, полузащитник сообщил об этом решении генерального директора клуба Мигеля Анхеля Гиля Марина. Родриго желает сменить команду, чтобы попробовать свои силы в другом европейском гранде.

Добавляется, что Родриго отпустят не менее, чем за 70 млн евро, что сделает игрока вторым самым дорогим испанским трансфером. Сообщается, что в услугах игрока заинтересованы Бавария, ПСЖ и Манчестер Сити.

Напомним, испанец перешел в Атлетико прошлым летом за 20 млн евро с Вильярреала и стал незаменимым игроком в составе "матрасников", сыграв 47 матчей во всех турнирах и отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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