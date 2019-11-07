Родриго – о своем хет-трике Галатасараю: Я должен сохранять спокойствие

Форвард Реала Родриго Гоис поделился эмоциями после своих трех голов в матче 4 тура Лиги чемпионов против Галатасарая (6:0).

"Слушать скандирование твоего имени на Сантьяго Бернабеу – это мечта, которая стала реальностью. Я счастлив. Но я должен сохранять спокойствие и расслабиться.

Сенсационный хет-трик Родриго в видеообзоре матча Реал – Галатасарай – 6:0

В Реале все получается гораздо быстрее, чем я ожидал, когда переходил сюда. Я пытаюсь сохранять спокойствие и работать каждый день. Приятно, что мои одноклубники подписали памятный мяч, это очень приятно. Мои партнеры – хорошие люди, они добавляют мне уверенности", – приводит слова Родриго Marca.

Зидан считает, что Реал показал идеальную игру против Галатасарая

Напомним, что это были дебютные голы 18-летнего бразильца в Лиге чемпионов. Также в его активе два забитых мяча в четырех матчах чемпионата Испании.