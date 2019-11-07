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Родриго – о своем хет-трике Галатасараю: Я должен сохранять спокойствие

12:12 9 Читати українською
Родриго – о своем хет-трике Галатасараю: Я должен сохранять спокойствие
Родриго Гоис / Reuters

Форвард Реала Родриго Гоис поделился эмоциями после своих трех голов в матче 4 тура Лиги чемпионов против Галатасарая (6:0).

4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис
 
4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис

"Слушать скандирование твоего имени на Сантьяго Бернабеу – это мечта, которая стала реальностью. Я счастлив. Но я должен сохранять спокойствие и расслабиться.

Сенсационный хет-трик Родриго в видеообзоре матча Реал – Галатасарай – 6:0

В Реале все получается гораздо быстрее, чем я ожидал, когда переходил сюда. Я пытаюсь сохранять спокойствие и работать каждый день. Приятно, что мои одноклубники подписали памятный мяч, это очень приятно. Мои партнеры – хорошие люди, они добавляют мне уверенности", – приводит слова Родриго Marca.

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Напомним, что это были дебютные голы 18-летнего бразильца в Лиге чемпионов. Также в его активе два забитых мяча в четырех матчах чемпионата Испании.

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Теги
Лига чемпионов Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Реал Мадрид - Галатасарай Реал Мадрид Реал Мадрид
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