Родригес – о ничьей с Лугано: Важно, что Динамо не проиграло

Нападающий Динамо Жерсон Родригес прокомментировал ничью с Лугано в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Для нас это плохой результат, потому что мы могли побеждать. Иногда такое случается. Но также важно, что мы не проиграли. Теперь постараемся выиграть следующий домашний матч.

Лугано – Динамо – 0:0 – видеообзор матча

Тренер сказал, что было много индивидуальных ошибок? Возможно, мы не всегда принимали правильные решения и поэтому не смогли забить. Но теперь уже ничего не изменить. Нужно готовиться к следующим играм.

Роль форварда? Как я уже говорил ранее, это не моя позиция, но моя главная задача – тяжело работать и помогать команде", – цитирует Родригеса Динамомания.

Лугано – Динамо: логичная, но не критичная ничья, невнятный Жерсон, ненадёжная оборона киевлян и хороший матч Миколенко