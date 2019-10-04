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Родригес – о ничьей с Лугано: Важно, что Динамо не проиграло

08:25 36 Читати українською
Родригес – о ничьей с Лугано: Важно, что Динамо не проиграло
Жерсон Родригес / Футбол 24

Нападающий Динамо Жерсон Родригес прокомментировал ничью с Лугано в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

 

"Для нас это плохой результат, потому что мы могли побеждать. Иногда такое случается. Но также важно, что мы не проиграли. Теперь постараемся выиграть следующий домашний матч.

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Тренер сказал, что было много индивидуальных ошибок? Возможно, мы не всегда принимали правильные решения и поэтому не смогли забить. Но теперь уже ничего не изменить. Нужно готовиться к следующим играм.

Роль форварда? Как я уже говорил ранее, это не моя позиция, но моя главная задача – тяжело работать и помогать команде", – цитирует Родригеса Динамомания.

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Лига Европы Жерсон Родригес Жерсон Родригес Лугано - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев
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