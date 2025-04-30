Родри вернулся в общую группу после разрыва крестообразных связок, информирует Sky Sports. Сроки возвращения испанца на поле неизвестны, но маловероятно, что Пеп Гвардиола задействует его в официальных матчах за Сити до клубного чемпионата мира.

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Напомним, что к индивидуальным тренировкам Родри приступил еще 1-го марта. Он получил травму 25 сентября в матче АПЛ с Арсеналом (2:2).

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

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