Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что Родри получил "серьезную травму" на Клубном чемпионате мира и не будет "по-настоящему в форме" до окончания международного перерыва в сентябре.

Родри пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьезной травмы колена, однако он вовремя восстановился и принял участие в пяти из шести последних матчей Сити. Правда, в матче с Аль-Хилялем на Клубном ЧМ испанец получил травму паха.

"В последние несколько дней он тренировался лучше, Надеюсь, после перерыва на матчи сборных он будет в форме. Надеюсь, в этих ранних играх он сможет сыграть несколько минут, но главное, что у него нет боли, потому что мы не хотим, чтобы Родри вернулся травмированным. Мы отчаянно пытаемся этого избежать. Он не готов к 90 минутам", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что в услугах Родри заинтересован Реал.

