Родри рассказал о сложностях адаптации в Манчестер Сити

Испанский хавбек оценил свое начало в составе чемпионов Англии.

"Чувствую себя лучше с каждым днем. Я рад получать время на поле, не так просто влиться в динамичный футбол Сити – он доминирует, всегда настроен на атаку.

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Стараюсь адаптироваться, знаю, что мне еще многому надо научиться. Но я счастлив, потому что Пеп Гвардиола доверяет мне. Хочу помочь команде своим стилем, но пока мне еще нужно понять, чего требует команда", – сказал Родри в комментарии официальному сайту Манчестер Сити.

Напомним, Родриго Эрнандес подписал контракт с "горожанами" на 5 лет. Сити заплатил Атлетико за хавбека 70 млн евро.

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