toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Родри рассказал о сложностях адаптации в Манчестер Сити

20:47 94 Читати українською
Родри рассказал о сложностях адаптации в Манчестер Сити
Родриго Эрнандес / Reuters

Испанский хавбек оценил свое начало в составе чемпионов Англии.

"Чувствую себя лучше с каждым днем. Я рад получать время на поле, не так просто влиться в динамичный футбол Сити – он доминирует, всегда настроен на атаку.

Гвардиола считает, что Манчестер Сити осуществляет великую миссию в современном футболе

Стараюсь адаптироваться, знаю, что мне еще многому надо научиться. Но я счастлив, потому что Пеп Гвардиола доверяет мне. Хочу помочь команде своим стилем, но пока мне еще нужно понять, чего требует команда", – сказал Родри в комментарии официальному сайту Манчестер Сити.

Напомним, Родриго Эрнандес подписал контракт с "горожанами" на 5 лет. Сити заплатил Атлетико за хавбека 70 млн евро.

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019

blog_ava
У Барселоны нет денег на трансфер Неймара – каталонцы нашли вариант и сделают ПСЖ финальное предложение
09:57
1017
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Родриго Эрнандес Родриго Эрнандес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
56
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук