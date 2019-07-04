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Родри признался, почему выбрал переход именно в Манчестер Сити

17:01 64 Читати українською
Родри признался, почему выбрал переход именно в Манчестер Сити
Родриго Эрнандес / Фото ФК Манчестер Сити

Новоиспеченный полузащитник Манчестер Сити Родриго Эрнандес поделился впечатлениями от подписания контракта с чемпионом Англии.

"То, чего "горожане" добились за последние два года – впечатляет, и я с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к этому талантливому составу.

Манчестер Сити официально подписал Родри

Дело не только в трофеях, которые команда завоевала, но и в том, как она это сделала – играя в атакующий футбол во всех матчах. Этот стиль захватывает меня, как и амбиции клуба.

Не могу дождаться начала работы с Пепом Гвардиолой и новыми партнерами по команде. Надеюсь, мы сможем достичь многих высот", – цитирует игрока официальный сайт клуба.

Напомним, Родриго Эрнандес подписал контракт с "горожанами" на 5 лет. Сити заплатил Атлетико за хавбека 70 млн евро.

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