Родри подтвердил желание уйти из Атлетико – на хавбека претендует не только Манчестер Сити

Полузащитник мадридского Атлетико Родриго Эрнандес выразил намерение покинуть Ванда Метрополитано и может стать объектом борьбы между европейскими топ-клубами.

22-летний хавбек намерен уйти из Атлетико, но на него претендует не только Манчестер Сити, сообщает Goal.

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"Горожане" – фаворит на подписание Родри, однако окончательный вариант контракта стороны пока не согласовали. Интерес к нему также проявляют Барселона, мюнхенская Бавария и Пари Сен-Жермен. По информации издания, один из этих клубов готов составить конкуренцию Сити в борьбе за испанца, клаусула которого составляет 70 млн евро.

В сезоне 2018/19 Родри провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее он защищал цвета Вильярреала.

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