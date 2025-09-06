Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился мнением о том, кому должна достаться самая престижная индивидуальная награда в футболе.

Через две недели мы узнаем нового обладателя "Золотого мяча". Все чаще главными претендентами на награду называются Усман Дембеле, Ламин Ямаль и Ашраф Хакими. Однако действующий обладатель трофея расширил этот список.

Капитан Интера шокировал ответом на вопрос, кто выиграет "Золотой мяч" – он не назвал ни Дембеле, ни Ямаля

"Сложно предсказать, кому достанется "Золотой мяч". ПСЖ стал лучшей командой сезона, было бы трудно не отдать награду кому-то из его состава. Я рад за Луиса Энрике. Хотелось бы, чтобы его выиграл Ламин Ямаль или Педри, а в спортивном плане – Дембеле или Витинья", – цитирует Родри FootMercato.

