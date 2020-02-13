"Родину не выбирают": как отец Караваева не отпустил сына в Динамо Москва

Отец латераля сборной Украины Александра Караваева, Александр Васильевич, рассказал, что говорил сыну, когда тот получил предложение о переезде в Россию.

"Все зависит от того, как мы, прожив определенный возраст, научились отделять мухи от котлет. Если бы не интересовались футболом, то может бы ничего не знали и не решали: как Саша сказал – так и будет. Но мы промониторили ситуацию, отделили мух от котлет и выразили ему свое видение. Даже несмотря на то, что моя дальняя родня – с Урала, а фамилия у меня – явно не украинская.

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"Сынок, – говорю. – Я вырос в Одессе. Жил в Херсоне. Это – моя земля, я на ней работаю, она дает мне жизнь. Родину и родителей – не выбирают". Если у кого-то другие предпочтения – это их дело. Я не осуждаю никого. Сын к нам прислушался", – сказал Караваев-старший в интервью "Футбол 24".

Напомним, что Александр Караваев перешел в киевское Динамо летом прошлого года. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за киевскую команду 23 матча во всех турнирах.

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