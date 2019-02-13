Род: Наша задача – показать против Шахтера хорошую игру, результат придет

Полузащитник Айнтрахта Себастиан Роде пообщался с журналистами перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Мог ли я полгода назад представить себя в Айнтрахте в плей-офф Лиги Европы? Время летит быстро. Горжусь, что я здесь. Горжусь, что буду играть завтра. Покажу на поле все, на что способен. Я надеюсь, что нам удастся победить.

За 5 лет моего отсутствия прошло много времени, много изменений в команде: тренер, футболисты. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, мы завтра постараемся сыграть как можно лучше.

Пятов назвал главное преимущество Айнтрахта над Шахтером

Оптимальным результатом для нас будет победа, но поскольку мы играем на выезде, то важно в первую очередь забить гол. Наша задача – показать хорошую игру, результат придет.

Да, я уже вылетал от Паулу Фонсеки. В команде вспоминали об этом, но предоставлять такому факту чрезмерное внимание не стоит.

Холод? В Германии в последнее время также было прохладно. Это не новость и не проблема для нас. Мы немного увидели Харьков, несколько красивых домов. Подготовка проходит замечательно", – сказал Роде на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первая встреча между Шахтером и Айнтрахтом в рамках плей-офф Лиги Европы состоится завтра, 14 февраля. Начало в 22:00.

Шахтер – Айнтрахт: прогноз на матч Лиги Европы