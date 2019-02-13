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Род: Наша задача – показать против Шахтера хорошую игру, результат придет

19:40 37 Читати українською
Род: Наша задача – показать против Шахтера хорошую игру, результат придет
Себастиан Роде / Фото ФК Айнтрахт

Полузащитник Айнтрахта Себастиан Роде пообщался с журналистами перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Мог ли я полгода назад представить себя в Айнтрахте в плей-офф Лиги Европы? Время летит быстро. Горжусь, что я здесь. Горжусь, что буду играть завтра. Покажу на поле все, на что способен. Я надеюсь, что нам удастся победить.

За 5 лет моего отсутствия прошло много времени, много изменений в команде: тренер, футболисты. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, мы завтра постараемся сыграть как можно лучше.

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Оптимальным результатом для нас будет победа, но поскольку мы играем на выезде, то важно в первую очередь забить гол. Наша задача – показать хорошую игру, результат придет.

Да, я уже вылетал от Паулу Фонсеки. В команде вспоминали об этом, но предоставлять такому факту чрезмерное внимание не стоит.

Холод? В Германии в последнее время также было прохладно. Это не новость и не проблема для нас. Мы немного увидели Харьков, несколько красивых домов. Подготовка проходит замечательно", – сказал Роде на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первая встреча между Шахтером и Айнтрахтом в рамках плей-офф Лиги Европы состоится завтра, 14 февраля. Начало в 22:00.

Шахтер – Айнтрахт: прогноз на матч Лиги Европы

Источник: Футбол 24
Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
23
час
:
2
мин
Айнтрахт Франкфурт
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Лига Европы Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Паулу Фонсека Паулу Фонсека Себастиан Роде Себастиан Роде
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