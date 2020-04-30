"Робин Гуд" – Селезнев на карантине тренирует меткость без мяча

Украинский форвард Бурсаспором Евгений Селезнев осваивает новый для себя вид спорта.

Евгений Селезнев решил поупражняться в стрельбе из лука и поделился соответствующим видео в Instagram.

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По ролику трудно оценить меткость украинского форварда, но сам он считает, что это уровень Робин Гуда, по крайней мере, так написано под видео: "Робин Гуд. Никогда не сдавайся".

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Селезнев провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.

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