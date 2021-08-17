Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон уже занимается на поле после полученной травмы, о чем сам игрок сообщил в Twitter, опубликовав соответствующее фото.

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Шотландец получил повреждение связок голеностопа в товарищеском матче против испанского Атлетика (1:1). Пока защитник работает индивидуально. Эндрю уже пропустил матч первого тура АПЛ, где мерсисайдцы и без его помощи разгромили Норвич (3:0).

В прошлом сезоне АПЛ Робертсон провел 38 матчей, в которых отметился голом и 7-ю асистами.

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