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Робертсон удалил страницу в твиттере после матча с Наполи – на защитника Ливерпуля посыпались оскорбления фанатов

15:01 72 Читати українською
Робертсон удалил страницу в твиттере после матча с Наполи – на защитника Ливерпуля посыпались оскорбления фанатов
Эндрю Робертсон (справа) / фото из соцсетей

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон подвергся критике в социальной сети после матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Наполи.

82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

В конце игры шотландец нарушил правила в своей штрафной на Хосе Кальехоне, Мертенс с пенальти забил победный мяч. Также 25-летний игрок не мешал Фернандо Льоренте, когда испанец расстреливал ворота Адриана.

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Робертсону после этого стали присылать оскорбительные сообщения, в частности, один пользователь написал: "Научись делать **баные отборы, идиот". Другой болельщик отметил, что в нынешнем сезоне игрок является тенью самого себя образца прошлого года.

Напомним, что Ливерпуль начал групповой этап Лиги чемпионов гостевым поражением от Наполи, а Юрген Клопп после матча был очень недоволен работой арбитра.

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Теги
Лига чемпионов Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль Наполи - Ливерпуль
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