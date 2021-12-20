Шотландец умудрился собрать гол, ассист и удаление в одном поединке.

Судейские скандалы и роковой ляп Алиссона в видеообзоре матча Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:2

В последний раз в рамках АПЛ такое случалось еще 15 мая 2016 года, сообщает Opta. Отличился нападающий Александар Митрович, тогда выступавший за Ньюкасл. В хоккее есть специальный термин для гола, передачи и драки в одном матче – "хет-трик Горди Хоу".

Напомним, что Робертсон выступает за сборную Шотландии, которая в следующем году будет противостоять Украине в группе Лиги наций и плей-офф отбора на ЧМ.

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