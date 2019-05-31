Робертсон считает, что Ливерпуль еще ничего не заслужил в этом сезоне

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон не хочет расслабляться перед матчем с Тоттенхэмом.

Шотландец готовится к тяжелой борьбе в поединке за трофей Лиги чемпионов.

"Я слышал, как некоторые люди говорили об этом, но мы еще ничего не заслужили. АПЛ это доказывает. Многие сказали бы, что команда, которая набрала 97 очков, заслуживает победы в Премьер-лиге. Но это не так, потому что Манчестер Сити набрал 98. Они были немного лучше нас в конце сезона.

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Мы заслуживаем только того, что показываем на поле. Если приложим максимум своих усилий и покажем хорошую игру, то заслужим победы.

Но мы не собираемся выходить на игру с мыслями, что заслуживаем победы только потому, что у нас был хороший сезон и мы набрали 97 очков. Это было бы глупо с нашей стороны", – приводит слова Робертсона The Guardian.

Напомним, именно кубок Лиги чемпионов может стать единственным трофеем Ливерпуля в текущем сезоне.

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