toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ НИГЕРИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Робертсон считает, что Ливерпуль еще ничего не заслужил в этом сезоне

20:05 29 Читати українською
Робертсон считает, что Ливерпуль еще ничего не заслужил в этом сезоне
Эндрю Робертсон / Reuters

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон не хочет расслабляться перед матчем с Тоттенхэмом.

Шотландец готовится к тяжелой борьбе в поединке за трофей Лиги чемпионов.

"Я слышал, как некоторые люди говорили об этом, но мы еще ничего не заслужили. АПЛ это доказывает. Многие сказали бы, что команда, которая набрала 97 очков, заслуживает победы в Премьер-лиге. Но это не так, потому что Манчестер Сити набрал 98. Они были немного лучше нас в конце сезона.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Фирмино готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Мы заслуживаем только того, что показываем на поле. Если приложим максимум своих усилий и покажем хорошую игру, то заслужим победы.

Но мы не собираемся выходить на игру с мыслями, что заслуживаем победы только потому, что у нас был хороший сезон и мы набрали 97 очков. Это было бы глупо с нашей стороны", – приводит слова Робертсона The Guardian.

Напомним, именно кубок Лиги чемпионов может стать единственным трофеем Ливерпуля в текущем сезоне.

Тоттенхэм – Ливерпуль: почему я буду болеть за команду Клоппа в финале Лиги чемпионов

blog_ava
Главные новости футбола 30 мая: Украина выиграла группу D ЧМ-2019, Динамо переиграло Александрию, решилась судьба Рамоса
07:00
1119
Теги
Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вернидуб покинул Зарю
    Україна — 12:541025 Вернидуб покинул Зарю
1
дн
:
22
час
:
44
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук