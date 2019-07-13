Робертсон получил необычную травму – защитнику Ливерпуля понадобилась операция

Фулбек мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил повреждение во время межсезонной подготовки.

25-летний шотландец имеет проблемы с рукой, информирует Liverpool Echo.

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Робертсон занес инфекцию в свою верхнюю конечность и был вынужден посетить медиков. Повреждение оказалось довольно серьезным, но проблему удалось оперативно решить путем хирургического вмешательства. Робертсону придется пройти курс реабилитации, который помешает ему сыграть в ближайшем спарринге Ливерпуля с Брэдфордом.

В сезоне 2018/19 левый защитник провел 46 матчей за "красных" и отдал 13 голевых передач.

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