27-летний британец поставил подпись под новым соглашением с "красными", сообщает официальный сайт клуба.

Ливерпуль отпустил клубного рекордсмена в Шотландию

Робертсон может остаться на Энфилде еще на 5 лет. Шотландский защитник перебрался в Ливерпуль летом 2017-го за скромные 8 млн фунтов. Робертсон в составе мерсисайдцев уже провел 177 матчей во всех турнирах (5 голов) и завоевал 4 трофея, в частности, чемпионский титул в сезоне 2019/20 и кубок Лиги чемпионов 2018/19.

К слову, новый сезон АПЛ Ливерпуль начал с двух "сухих" побед – над Норвичем (3:0) и Бернли (2:0).

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