"Я же не похож на боксера! Не так ли? Последние, кто могли бы подраться в раздевалке, это я и Али.

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Думаю, когда результаты не очень хорошие, то люди сидят дома, начинают скучать и придумывать всякую ерунду вроде драк в раздевалке. Мне особенно понравилось, что якобы мне разбили губу. Предпочел бы, чтобы было наоборот! Все это просто ерунда. Всем в клубе надо просто не обращать на это внимание", – цитирует Робертсона официальный сайт клуба.

Напомним, Ливерпуль потерпел 4 поражения подряд в АПЛ, после 25-ти туров мерсисайдцы расположились на 6-й строчке турнирной таблицы.

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