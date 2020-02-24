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Робертсон – о толчке Месси в голову: Я сожалею об этом

09:59 37 Читати українською
Робертсон – о толчке Месси в голову: Я сожалею об этом
Эндрю Робертсон и Лионель Месси / Getty Images

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон вспомнил эпизод с Лионелем Месси во время прошлогоднего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи
 
7’ Дивок Ориджи
54’ Джорджиньо Вейналдум
56’ Джорджиньо Вейналдум
79’ Дивок Ориджи

"Оглядываясь назад, я ни о чем не жалею, потому что мне кажется, что события прошлого – это опыт, который делает тебя тем, кто ты есть сейчас. Но тот момент с Месси – исключение. Мне не нравится смотреть на это.

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Когда я увидел повтор после матча, мне стало очень неприятно. У нас в тот день было такое настроение, что никто бы не помешал нам на пути к финалу – и он передался трибунам. Мы с Фабинью преследовали Месси, а потом оказались на газоне. Сделать такое с лучшим футболистом всех времен...

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Я не чувствую ничего кроме уважения к нему и Барселоне, но в том матче нам было нужно чудо. И если тот маленький эпизод помог остановить лучшего игрока мира в его лучшей форме... Но я жалею об этом. Я не такой человек. Хотя в тот вечер произошло много такого, чего уже и не упомнишь. Но однозначно это был бездумный поступок", – цитирует Робертсона издание Daily Mail.

Напомним, в сезоне 2018/19 в Лиге чемпионов Ливерпуль в первом матче 1/2 финала на Камп Ноу уступил Барселоне со счетом 0:3, однако сподвигся на феерический камбэк 4:0 в ответном матче на Энфилде.

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Теги
Барселона Барселона Лига чемпионов Ливерпуль - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон Фабинью Фабинью
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