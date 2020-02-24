Робертсон – о толчке Месси в голову: Я сожалею об этом

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон вспомнил эпизод с Лионелем Месси во время прошлогоднего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против Барселоны.

"Оглядываясь назад, я ни о чем не жалею, потому что мне кажется, что события прошлого – это опыт, который делает тебя тем, кто ты есть сейчас. Но тот момент с Месси – исключение. Мне не нравится смотреть на это.

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Когда я увидел повтор после матча, мне стало очень неприятно. У нас в тот день было такое настроение, что никто бы не помешал нам на пути к финалу – и он передался трибунам. Мы с Фабинью преследовали Месси, а потом оказались на газоне. Сделать такое с лучшим футболистом всех времен...

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Я не чувствую ничего кроме уважения к нему и Барселоне, но в том матче нам было нужно чудо. И если тот маленький эпизод помог остановить лучшего игрока мира в его лучшей форме... Но я жалею об этом. Я не такой человек. Хотя в тот вечер произошло много такого, чего уже и не упомнишь. Но однозначно это был бездумный поступок", – цитирует Робертсона издание Daily Mail.

Напомним, в сезоне 2018/19 в Лиге чемпионов Ливерпуль в первом матче 1/2 финала на Камп Ноу уступил Барселоне со счетом 0:3, однако сподвигся на феерический камбэк 4:0 в ответном матче на Энфилде.

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