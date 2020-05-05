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Роберто Моралес: Выбирать между Шахтером или Динамо очень похоже на вопрос – Христос или Аллах?

5 мая 23:53 27 Читати українською
Роберто Моралес: Выбирать между Шахтером или Динамо очень похоже на вопрос – Христос или Аллах?
Роберто Моралес / Фото из открытых источников

Комментатор Роберто Моралес оригинально ответил на вопрос выбора между двумя украинскими грандами.

"Раньше я бы сказал, что Шахтер – когда он появился, то появилась и конкуренция. Но сейчас я точно не выберу.

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Проблема не в том, что там скажут. Что мне не нравится – почти все болельщики ставят вопрос так. А этот выбор очень похож на вопрос – Христос или Аллах? Если же ты скажешь, что атеист, то будут лупить с двух сторон, мол, проклятый атеист", – подытожил Мораес в интервью Stargorod Sport.

Добавим, что ранее журналист признавался в симпатии к скромному чилийскому клубу Кобрелоа.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Роберто Моралес
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