Роберто Мартинес: Сборная Бельгии сейчас еще сильнее, чем на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги сокрушительной победы над Сан-Марино (9:0).

"Я очень доволен результатом. Мы играли дисциплинированно, никто не играл эгоистично, мы создали много моментов и забили очень хорошие гола. Наш следующий шаг – завершить на первом месте в группе, поскольку это имеет значение в дальнейшем.

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Мы сейчас лучше, чем были на ЧМ-2018. У нас теперь гораздо больше опыта. Дело не только в таланте, который у нас есть, но и в желании пожертвовать ради друг друга. Это может иметь значение, когда команды практически равны.

Мы снова собираемся на еще один большой турнир. Каждый хочет побеждать и играть с той радостью, которую мы показываем сейчас. Надеемся, что при поддержке болельщиков мы сможем воплотить в жизнь нашу мечту", – цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Бельгии набрала 21 очко в семи матчах и за три тура до завершения квалификации стала первой командой, которая сумела обеспечить себе участие финальной части Евро-2020.

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