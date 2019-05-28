Роберто Мартинес прокомментировал информацию о своем назначении в Барселону

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился своими планами на будущее.

Специалиста называют одним из главных кандидатов на тренерское кресло Барселоны в случае увольнения Эрнесто Вальверде.

Роберто Мартинес – главный кандидат на пост тренера Барселоны

"Я никому не отвечу "да", пока не посоветуюсь с президентом и вице-президентом Федерации футбола Бельгии", – сказал Мартинес в комментарии Diario Sport. Следует добавить, что Барселона пока не подтвердила увольнение Вальверде после неудачного сезона.

Барселона сегодня уволит Вальверде, – RAC 1

В этом году каталонцы добыли только один трофей – титул чемпиона Испании.