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Роберто Мартинес прокомментировал информацию о своем назначении в Барселону

17:31 78 Читати українською
Роберто Мартинес прокомментировал информацию о своем назначении в Барселону
Роберто Мартинес / Reuters

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился своими планами на будущее.

Специалиста называют одним из главных кандидатов на тренерское кресло Барселоны в случае увольнения Эрнесто Вальверде.

Роберто Мартинес – главный кандидат на пост тренера Барселоны

"Я никому не отвечу "да", пока не посоветуюсь с президентом и вице-президентом Федерации футбола Бельгии", – сказал Мартинес в комментарии Diario Sport. Следует добавить, что Барселона пока не подтвердила увольнение Вальверде после неудачного сезона.

Барселона сегодня уволит Вальверде, – RAC 1

В этом году каталонцы добыли только один трофей – титул чемпиона Испании.

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Роберто Мартинес – главный кандидат на пост тренера Барселоны
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Теги
Барселона Барселона Испания Роберто Мартинес Роберто Мартинес
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