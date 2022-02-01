Легендарный бразилец снова наденет футбольную форму и выйдет на поле, но уже в любительском турнире.

Роберто Карлос подписал контракт с любительской командой Булл ин Барн Юнайтед, передает BBC . В ее составе он проведет один поединок в Пивной лиге Англии – соревновании, участниками которого являются коллективы, спонсируемые местными барами и пабами.

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Дело в том, что Булл ин Барн Юнайтед победил в конкурсе "Трансфер мечты", который проводил eBay. Условия были простыми: клубы платят по пять фунтов за участие и побеждающий в лотерее получает профессионального футболиста на один поединок. Приглашением и подписанием контракта занималась американская интернет-компания.

Деньги, которые будут собраны от продажи билетов на матч с участием звезды, будут переданы на благотворительность. Роберто Карлос в том поединке выйдет на смену, это уже согласовано.

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