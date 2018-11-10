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Роберто Карлос: Винисиус будет творить историю в Реале

18:58 43 Читати українською
Роберто Карлос: Винисиус будет творить историю в Реале
Винисиус Жуниор / фото из соцсетей

Бывший защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что на его соотечественника 18-летнего вингера Винисиуса Жуниора ждет яркое будущее в мадридском клубе.

"Я всегда надеюсь, что бразильские игроки, которые приезжают в Европу, являются одними из лучших.

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Винисиус очень молодой, но ушел из Фламенго уже с большим опытом за плечами. Было замечательно для него сыграть в матче Лиги чемпионов. Он будет творить историю в Реале и в мировом футболе.

Он современный игрок, обладающий дриблингом, ответственный, стабильный, совершенный футболист", – цитирует Роберто Карлоса Marca.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Роберто Карлос Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус
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