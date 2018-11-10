Роберто Карлос: Винисиус будет творить историю в Реале

Бывший защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что на его соотечественника 18-летнего вингера Винисиуса Жуниора ждет яркое будущее в мадридском клубе.

"Я всегда надеюсь, что бразильские игроки, которые приезжают в Европу, являются одними из лучших.

Винисиус обошелся Реалу в 61 млн евро – у игрока была договоренность с Барселоной

Винисиус очень молодой, но ушел из Фламенго уже с большим опытом за плечами. Было замечательно для него сыграть в матче Лиги чемпионов. Он будет творить историю в Реале и в мировом футболе.

Он современный игрок, обладающий дриблингом, ответственный, стабильный, совершенный футболист", – цитирует Роберто Карлоса Marca.

Солари – проблемы Реала – 7:5 – что уже исправил и над чем стоит поработать временному наставнику "сливочных"