Легенда Реала Роберто Карлос также есть в списке "дарданцев", сообщает Express.

Главный тренер сборной Косово подал в отставку после проваленного отбора на чемпионат мира

Бразилец не тренировал с 2015 года, когда имел короткое "приключение" с индийским Дели Динамос. Также косовары рассматривают варианты с Валтером Дзенгой и Джанни Де Бьязи, однако фаворит другой. "Железный" Феликс Магат может прервать пенсию ради работы со скромной сборной.

Добавим, что Косово уже не имеет шансов пробиться на чемпионат мира 2022 года, но в ноябре нужно сыграть последний матч отбора против греков.

ЧМ-2022: плей-офф будет адом для Украины, первые участники Мундиаля, Италия и Испания дрожат, взгляд за пределы Европы