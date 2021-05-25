Итальянец Роберто Де Дзерби стал новым главным тренером донецкого Шахтера. Уже экс-наставник Сассуоло прибыл в Украину и подписал контракт с "горняками".

Сегодня, 25 мая, Де Дзерби прилетел в Киев и встретился с представителями Шахтера, после чего был подписан контракт о его назначении новым тренером "оранжево-черных". Соглашение с итальянским специалистом рассчитано на 2 года – до 30 июня 2023-го, информирует официальный сайт Шахтера.

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На посту главного тренера дончан Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру, который покинул Украину после двух лет работы, не выиграв с "горняками" в сезоне 2020/21 ни одного трофея.

Последним местом работы 41-летнего Роберто Де Дзерби был Сассуоло, который он возглавлял в течение 3-х сезонов. Высшее достижение "нероверди" под его руководством – 8 место в Серии А в сезонах 2019/20 и 2020/21. Перед этим новоиспеченный тренер Шахтера работал в Беневенто, Фодже и Палермо.

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