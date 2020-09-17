"Я боялся худшего. К счастью, в мышцах ничего не сломано, ничего не было порвано.

Так что это обнадеживает. Мы просто снова будем очень много работать, и я уверен в этом", – приводить слова Арьена Роббена нидерландское издание Nos.

Напомним, Арьен получил травму в первом официальном матче за Гронинген – был заменен еще в первом тайме поединка против ПСВ. Пока неизвестно, когда он сможет вернуться к игре.

Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако через год решил вернуться в футбол, подписав контракт с Гронингеном к лету 2021 – футболист является воспитанником этой команды. После ухода из родного клуба хавбек также защищал цвета ПСВ, Челси и Реала, а больше всего времени – 10 лет – провел в Баварии, с которой завоевал 21 трофей, в том числе Лигу чемпионов и восемь титулов чемпиона Германии.

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