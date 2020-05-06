Роббен получил сумасшедшее предложение из-за океана – год назад вингер завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен может возобновить игровую карьеру. Ему предлагают солидный контракт.

Экс-вингер Челси, мадридского Реала и Баварии близок к возвращению на поле, утверждает VTBL.

Роббен заявил о желании возобновить карьеру

36-летний Роббен попал в сферу интересов бразильского Ботафого. Контакт с ветераном подтвердил вице-президент "Одинокой Звезды" Рикардо Ротенберг. Нидерландец, по словам функционера, получил щедрое предложение.

"Я связался с Роббеном, и мы сделали ему предложение. Он был в восторге от него. Это будет нелегко, ведь Арьен не играл в течение определенного времени, однако, если он решит вернуться в футбол, то заработает у нас в 4 раза больше, чем где-либо", – заявил Ротенберг.

Арьен Роббен является воспитанником нидерландского Гронингена. Затем он выступал за ПСВ, Челси, мадридский Реал и Баварию. В каждой из стран вингер успел стать чемпионом, а в составе мюнхенцев триумфовал и в Лиге чемпионов 2012/13.

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