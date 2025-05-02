Роббен стал новым наставником Гронингена U-14 информирует официальный сайт клуба. Гронинген является родным клубом для Арьена – в нем он начинал и заканчивал свою игровую карьеру. Последние несколько сезонов Роббен работал с другими молодежными командами клуба.

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"Тот факт, что нам удалось заинтересовать Арьена Роббена в работе на должности главного тренера команды нашей Академии, естественно, вселяет в нас чувство гордости. Опыт Арьена не нуждается в дополнительных объяснениях, но как тренер он также произвел сильное впечатление с самого начала своей работы с нами", – заявил руководитель отдела развития футбола Байрон Баккер.

Напомним, что Роббен является легендой Баварии, но также оставил заметный след в ПСВ, Челси и Реале. Он выигрывал чемпионаты Нидерландов, Англии, Испании, Германии, а также забивал победный гол в финале Лиги чемпионов 2013 года.

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