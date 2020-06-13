Роббен однозначно оценил вероятность своего возвращения в Баварию – ветеран уже год не выходил на поле

Нидерландский вингер Арьен Роббен своими тренировками на базе Баварии спровоцировал вопрос о возвращении в состав мюнхенцев.

"Я должен вас разочаровать. Мое возвращение в Баварию невозможно, это сто процентов. Я тренируюсь два-три раза в неделю и хотел бы продолжать заниматься этим в будущем. Мне это очень нравится, и я хочу оставаться в форме. Я очень благодарен клубу за предоставленную мне возможность заниматься на базе.

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Относительно возвращения на поле – ты никогда не знаешь. Я не хочу говорить да или нет сейчас. Я вместе с семьей планирую переехать в Нидерланды до конца месяца. Посмотрим все остальное. В любом случае я всегда буду оставаться на связи с Баварией", – заявил Роббен в комментарии Sport1.

Напомним, 34-летний ветеран прошлым летом объявил о завершении карьеры, однако позже делал намеки на возвращение после 12 месяцев паузы.

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