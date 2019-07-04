Роббен объявил о завершении карьеры

Экс-звезда Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен решил не продолжать карьеру после окончания контракта с мюнхенским клубом.

"Я много думал в последние несколько недель. Все знают, что я взял время, чтобы сделать взвешенное решение о своем будущем после последнего матча за Баварию. И я решил закончить свою карьеру профессионального футболиста.

Роббен и Рибери забили в последнем матче за Баварию в Бундеслиге

Без всяких сомнений, это самое сложное решение в моей карьере. Решение, где сердце и разум сошлись. Любовь к игре и убежденность, что ты все еще можешь справиться с целым миром противостояла реальности, в которой не все происходит так, как ты хочешь. Ты больше не 16-летний парень, который понятия не имеет, что такое травмы", – цитирует Роббена nos.nl.

Напомним, полузащитник покинул Баварию в это межсезонье после окончания контракта. Экс-игрок сборной Нидерландов провел в Мюнхене 10 лет. Кроме Баварии, Роббен за свою карьеру успел поиграть за Гронинген, ПСВ, Челси и Реал.

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