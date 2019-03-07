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Роббен не поможет Баварии в матче с Ливерпулем, хотя хавбек накануне восстановился от травмы

20:10 7 Читати українською
Роббен не поможет Баварии в матче с Ливерпулем, хотя хавбек накануне восстановился от травмы
Арьен Роббен / Фото Kicker

Полузащитник Баварии Арьен Роббен отмечается невероятными футбольными качествами, а также склонностью к травмам, о чем и еще раз напомнил.

 

"Арьен Роббен вчера получил травму икроножной мышцы на тренировке, и, к сожалению, выбыл из состава.

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Кингсли Коман находится на пути к выздоровлению. Надеемся, что он сыграет с Ливерпулем", – цитирует главного тренера мюнхенцев Нико Ковача официальный твиттер клуба.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Бавария завершился вничью 0:0. Арьен тоже его пропустил из-за повреждения, от которого восстановился несколько дней назад.

В текущем сезоне Бундеслиги Роббен провел всего 9 матчей, в которых отметился 3-мя голами.

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Теги
Лига чемпионов Арьен Роббен Арьен Роббен Бавария Бавария Нико Ковач Нико Ковач Бавария - Ливерпуль
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