Роббен не поможет Баварии в матче с Ливерпулем, хотя хавбек накануне восстановился от травмы

Полузащитник Баварии Арьен Роббен отмечается невероятными футбольными качествами, а также склонностью к травмам, о чем и еще раз напомнил.

"Арьен Роббен вчера получил травму икроножной мышцы на тренировке, и, к сожалению, выбыл из состава.

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Кингсли Коман находится на пути к выздоровлению. Надеемся, что он сыграет с Ливерпулем", – цитирует главного тренера мюнхенцев Нико Ковача официальный твиттер клуба.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Бавария завершился вничью 0:0. Арьен тоже его пропустил из-за повреждения, от которого восстановился несколько дней назад.

В текущем сезоне Бундеслиги Роббен провел всего 9 матчей, в которых отметился 3-мя голами.

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