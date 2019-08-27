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Роббен не исключает возможность возобновления карьеры

17:25 115 Читати українською
Роббен не исключает возможность возобновления карьеры
Арьен Роббен / ФК Бавария

Атакующий полузащитник Арьен Роббен, который в июле объявил о завершении карьеры, допускает вероятность возвращения на поле.

Напомним, Роббен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси, Реал и Баварию, которая и стала его последним клубом. В июле 35-летний голландец завершил профессиональную карьеру, став чемпионом всех стран, в которых играл.

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"Возвращение на поле? Никогда не говори никогда. Возможно, через месяц-два у меня возникнет ощущение, что я скучаю по футболу, и решу, что пора вернуться. Шансы на это не очень высокие, но все может случиться.

Решение о завершении карьеры – самое сложное, которое я когда-либо принимал", – цитирует Роббена AS.

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