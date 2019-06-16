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Роббен может завершить карьеру – футболист примет решение в ближайшие 2 недели

23:02 2 Читати українською
Роббен может завершить карьеру – футболист примет решение в ближайшие 2 недели
Арьен Роббен / фото: ФК Бавария

Легендарный голландский вингер Арьен Роббен еще не принял решения относительно своего будущего.

До сих пор не ясно, продолжит ли свою профессиональную карьеру Арьен Роббен, или все же "повесит бутсы на гвоздь".

"В ближайшие две недели я приму окончательное решение", – сказал голландец.

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Напомним, Роббен выступал за Баварию с 2009-го года. Контракт 35-летнего вингера с немецким грандом истекает в конце июня этого года. Стороны не будут продлевать соглашение. Ранее сообщалось об интересе к Роббену со стороны Лестера, ПСВ, а также трех итальянских клубов.

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Германия Бавария Бавария Арьен Роббен Арьен Роббен
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