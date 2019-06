Роббен может завершить карьеру – футболист примет решение в ближайшие 2 недели

Легендарный голландский вингер Арьен Роббен еще не принял решения относительно своего будущего.

До сих пор не ясно, продолжит ли свою профессиональную карьеру Арьен Роббен, или все же "повесит бутсы на гвоздь".

"В ближайшие две недели я приму окончательное решение", – сказал голландец.

Рибери рассказал, сколько еще лет хочет играть в футбол

Напомним, Роббен выступал за Баварию с 2009-го года. Контракт 35-летнего вингера с немецким грандом истекает в конце июня этого года. Стороны не будут продлевать соглашение. Ранее сообщалось об интересе к Роббену со стороны Лестера, ПСВ, а также трех итальянских клубов.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа

Arjen Robben at Bayern's Basketball game today: "In 1-2 weeks, there will be a definite decision"

Still no final decision on whether he will retire or carry on [@Sky_Torben] pic.twitter.com/HeUQZg3k8d