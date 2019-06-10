toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Роббен может оказаться в Серии А

13:11 68 Читати українською
Роббен может оказаться в Серии А
Арьен Роббен / Reuters

Голландец может продолжить карьеру на Апеннинском полуострове.

Агенты Арьена Роббена ведут переговоры с тремя итальянскими клубами, информирует Calciomercato.

Роббен: Могу играть еще 4 или 5 лет

Приоритет бывшей звезды Баварии – римский Лацио, названия двух других команд источник не уточняет. Роббен 30 июня официально станет свободным агентом, именно тогда следует ожидать предметных обсуждений по новому месту работы ветерана.

Бавария объявила об уходе Хамеса

Ранее СМИ сообщали об интересе к экс-игроку сборной Нидерландов со стороны Лестера и ПСВ, за который он выступал в начале карьеры.

blog_ava
Вильхьяльмссон попрощался с Черноморцем, который вылетел в Первую лигу
08:26
432
Теги
Арьен Роббен Арьен Роббен Лацио Лацио Италия Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
25
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук