Роббен может оказаться в Серии А

Голландец может продолжить карьеру на Апеннинском полуострове.

Агенты Арьена Роббена ведут переговоры с тремя итальянскими клубами, информирует Calciomercato.

Роббен: Могу играть еще 4 или 5 лет

Приоритет бывшей звезды Баварии – римский Лацио, названия двух других команд источник не уточняет. Роббен 30 июня официально станет свободным агентом, именно тогда следует ожидать предметных обсуждений по новому месту работы ветерана.

Бавария объявила об уходе Хамеса

Ранее СМИ сообщали об интересе к экс-игроку сборной Нидерландов со стороны Лестера и ПСВ, за который он выступал в начале карьеры.