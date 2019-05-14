toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Роббен: Могу играть еще 4 или 5 лет

14 мая 11:49 91 Читати українською
Роббен: Могу играть еще 4 или 5 лет
Арьен Роббен / AS

Вингер Баварии Арьен Роббен рассказал, сколько еще планирует выступать в профессиональном футболе.

"Я хочу играть, но мне важно не получить травму, из-за которой я пропущу полгода или несколько небольших повреждений. Считаю, что могу играть еще в течение четырех или пяти сезонов.

Роббен провел 700-й матч в карьере – он впервые вышел на поле в этом году

Всю карьеру я привык сражаться за трофеи, поэтому не знаю, смогу ли я играть в команде, которая борется за 6-8 место", – приводит слова Роббена Kicker.

Действующий контракт Роббена с Баварией подходит к концу, и в июне он получит статус свободного агента. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 17 поединков в футболке мюнхенцев, отличившись пятью голами и двумя ассистами.

От Буффона до Роббена – символическая сборная игроков, которые летом 2019 года могут стать свободными агентами

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1358
Теги
Германия Бавария Бавария Арьен Роббен Арьен Роббен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
29
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук