Роббен: Могу играть еще 4 или 5 лет

Вингер Баварии Арьен Роббен рассказал, сколько еще планирует выступать в профессиональном футболе.

"Я хочу играть, но мне важно не получить травму, из-за которой я пропущу полгода или несколько небольших повреждений. Считаю, что могу играть еще в течение четырех или пяти сезонов.

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Всю карьеру я привык сражаться за трофеи, поэтому не знаю, смогу ли я играть в команде, которая борется за 6-8 место", – приводит слова Роббена Kicker.

Действующий контракт Роббена с Баварией подходит к концу, и в июне он получит статус свободного агента. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 17 поединков в футболке мюнхенцев, отличившись пятью голами и двумя ассистами.

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