Роббен дал оценку трансферу Коутиньо в Баварию

Бывший вингер Баварии Арьен Роббен поделился мыслями относительно подписания мюнхенцами Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо – игрок с огромным потенциалом, но ему нужно время. Я полон уверенности, что исход многих матчей Баварии решит он.

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Томас Мюллер остается моим любимым игроком Баварии. Он наделен уникальными качествами. Своими перемещениями он часто создает свободные зоны для команды, опускается к центру поля, защищается. Против него соперникам всегда тяжело играть", – цитирует нидерландца Bild.

Напомним, что Филиппе Коутиньо стал игроком Баварии на прошлой неделе. Чемпион Германии взял бразильца в аренду за 8,5 млн евро.

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