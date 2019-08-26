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Роббен дал оценку трансферу Коутиньо в Баварию

13:50 43 Читати українською
Роббен дал оценку трансферу Коутиньо в Баварию
Филиппе Коутиньо / MIS

Бывший вингер Баварии Арьен Роббен поделился мыслями относительно подписания мюнхенцами Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо – игрок с огромным потенциалом, но ему нужно время. Я полон уверенности, что исход многих матчей Баварии решит он.

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Томас Мюллер остается моим любимым игроком Баварии. Он наделен уникальными качествами. Своими перемещениями он часто создает свободные зоны для команды, опускается к центру поля, защищается. Против него соперникам всегда тяжело играть", – цитирует нидерландца Bild.

Напомним, что Филиппе Коутиньо стал игроком Баварии на прошлой неделе. Чемпион Германии взял бразильца в аренду за 8,5 млн евро.

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Бавария Бавария Германия Трансферы Баварии Арьен Роббен Арьен Роббен Томас Мюллер Томас Мюллер Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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