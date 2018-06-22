Рюлье рассказал, почему показал задницу фанатам Александрии

Экс-защитник Зирки Джулиан Рюлье вспомнил украинский этап своей карьеры.

"В Украине очень силовой футбол. Во Франции он более тактический и технический. Но здесь также есть качественные, техничные игроки. Особенно, в Динамо, в Шахтере, Заре, которые выступали в еврокубках. Но я думаю, что все остальные команды очень физические. Вот почему мне было довольно трудно адаптироваться к чемпионату. Как вы могли заметить, я не очень сильный.

Мы играли домашний матч с Александрией. Счет был 0:0. Фаны Александрии начали выдавать различные обезьяньи звуки. Я вернулся. Я хотел пойти к ним или позвать арбитра. Но я решил сделать лучше. Я повернулся к ним спиной и снял свои шорты. Это было во время игры.

Гафаити, Рюлье и Бангура покинули Зирку

Сначала я хотел накричать им в ответ. Но я играю в футбол, они пришли посмотреть на меня. Это они против меня, я не против них. И я понял, что лучшим решением будет показать им... Как у вас говорят "попа"? Я показал им свою попу.

Оператор во время трансляции показал меня. Моя девушка позвонила мне после матча и сказала: "О, бедный Джулиан, у тебя спали шорты". Она не думала, что я сделал это намеренно. Тогда я рассказал всю историю. Она была шокирована. Спросила, почему я так поступил, а не пошел к арбитру. Я ответил, что это было быстрое решение", – рассказал Рюлье FootballHub.