Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер исполнил обязанности главного тренера после поражения от Словакии в отборе к ЧМ-2026 (0:2).

После поражения от Словакии Антонио Рюдигер пообщался с партнерами по сборной Германии на повышенных тонах. Как информирует Bild, ему пришлось кричать, чтобы подбодрить своих партнеров – они были слишком апатичны.

"Тренер поговорил с командой, и Тони Рюдигер тоже", – подтвердил его партнер Максимилиан Миттельштедт. Однако тон, видимо, вышел за рамки обычного, что свидетельствует о напряженности, которая царила в команде.

Юлиан Нагельсманн, также обеспокоен ситуацией, повторил, что к каждому матчу следует подходить "как к полуфиналу Лиги чемпионов".

