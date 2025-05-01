В финале Кубка Испании Рюдигер получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Как информирует El Confidential, немец весь сезон страдал от первичного остеоартрита.

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Сообщается, что медицинская служба "бланкос" знала о хронической боли Антонио, именно по этой причине он часто играл с большим бандажом на левом колене. Из-за этой болезни защитник рискует завершить карьеру в возрасте 32 лет.

Остеоартрит, также известный как остеоартроз или дегенеративное заболевание суставов – хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся постепенным разрушением хряща в суставах.

В этом сезоне Рюдигер забил 3 мяча в 49 матчах на клубном уровне.

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