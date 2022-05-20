"Я не люблю прощания. Но я попробую сделать его особенным, от чистого сердца... Трофеи, которые я выиграл, – это, конечно, прекрасно. Но дружба сделала Челси действительно особенным местом. Мы были не просто одноклубниками. Многие парни – Канте, Ковачич, Зиеш, Лукаку – были мне братьями, это довольно редкое явление в футболе, и если есть момент, который может все подытожить, это сцены в раздевалке после победы в ЛЧ 2021/22.

Тот сезон был безумным для меня. Я ненавижу говорить "безумный", но какое другое слово я могу подобрать? Шесть месяцев до финала я был на дне, брат. Меня выбросили из состава, а я даже не понимал почему. Мы встретились с тренером, который сказал, что у нас большой состав и он предпочитает других игроков. Бум – так я могу это описать. Потом было много слухов, оскорблений в социальных сетях. Это было самое тяжелое время в моей карьере, но я промолчал, потому что не хотел создавать проблемы клубу. Если бы вы мне сказали, что я буду начинать со старта финал Лиги чемпионов, я бы ответил, что это невозможно...

Реал полностью согласовал переход Рюдигера – защитник подписал контракт с гигантской клаусулой

К сожалению, мои переговоры о новом контракте начали усложняться минувшей осенью. Бизнес бизнесом, но если вы не слышите никаких новостей от клуба с августа по январь, ситуация становится сложной. После первого предложения была длинная пауза из ничего. Мы ведь не работы, правда? Ты не можешь ждать месяцами с такой неопределенностью относительно будущего. В конце концов никто не знал, что будут санкции (наложены на Абрамовича – прим.), но ко мне проявили интерес другие большие клубы, так что мне пришлось решать. На этом я остановлюсь, ведь кроме бизнеса не могу сказать ничего плохого о Челси.

"Синие" навсегда будут в моем сердце. Лондон всегда будет домом. Я приехал сюда сам, но сейчас у меня есть жена и двое замечательных детей. Также у меня есть брат по жизни по имени Кова (очевидно, речь идет о Матео Ковачиче – прим.). Я выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Конечно, у меня есть сотни воспоминаний, которые останутся со мной навсегда", – написал защитник. С полным текстом трогательного прощания можно ознакомиться на The Players' Tribune.

Напомним, футболку "пенсионеров" немец надел в 2016-м и с тех пор наиграл за клуб 202 поединка, в которых еще забил двенадцать мячей и отдал семь ассистов. Следующим клубом Антонио Рюдигера должен стать Реал, с которым уже есть согласован переход на правах свободного агента.