Защитник Реала Антонио Рюдигер отметился позорным поведением во время финала Кубка Испании с Барселоной (2:3).

Матч между "сливочными" и "кулес" получился очень напряженным. С эмоциями во время игры не справился Антонио Рюдигер.

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В компенсированное ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку Реала из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии.

Эпизод вызвал возмущение Антонио Рюдигера, который к этому моменту уже находился на скамейке. Судья показал защитнику Реала красную карточку на 122-й минуте – Немец бросил в арбитра какой-то предмет. Marca утверждает, что это был кусок льда. Членам тренерского штаба "сливочных" пришлось сдерживать разъяренного Рюдигера после удаления.

Как информирует Cadena Ser, немецкий защитник рискует получить дисквалификацию от четырех до 12 матчей. Учитывая, что Реалу осталось сыграть в Ла Лиге четыре матча, то Рюдигер может больше не сыграть за "бланкос" в этом сезоне.

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