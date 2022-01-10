Немец уже имеет право подписывать предварительный контракт с любым клубом, поэтому начинает сужать круг претендентов.

ПСЖ размышляет над подписанием Лукаку в случае потери Мбаппе

По информации football.london, Рюдигер имеет предложение от Челси по продлению контракта. Но лондонцы дают зарплату в 140 тысяч фунтов в неделю, а футболист хочет зарабатывать 200 тысяч.

Ряд топ-клубов не прочь подписать 28-летнего немца свободным агентом, но не всем по карману его требования. Недавно сообщалось, что именно поэтому переговоры с представителями игрока завершил Реал. Однако Рюдигер до сих пор предпочитает перебраться в Мадрид, а не в ПСЖ.

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