Контракт Рюдигера с Челси истекает следующим летом, а стороны далеки продления соглашения. Вероятность того, что немецкий защитник останется на Стамфорд Бридж, очень мала, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, Рюдигер ведет переговоры с Манчестер Сити, Тоттенхэмом, Ювентусом и ПСЖ. Инсайдер утверждает, что в одном из этих клубов Антонио и окажется по завершении сезона.

Отметим, что Рюдигер провел 11 поединков в составе Челси в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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