Рюдигер курьезно останавливал Холанда в матче ЛЧ – кадры завирусились, а Анчелотти похвалил
Защитник Реала Антонио Рюдигер сумел перекрыть кислород нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холанду в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.
Испанская пресса перед стартовым свистком матча между мадридцами и манчестерцами писала, что немецкий защитник получил задачу от Карло Анчелотти лично противостоять Холанду.
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И действительно, в течение почти всех 90 минут рядом с норвежцем был Рюдигер. В некоторых моментах борьба Антонио была забавной, из-за чего эти фото и видео быстро завирусились. Анчелотти же после игры похвалил защитника.
Напомним, дуэль на Сантьяго Бернабеу завершилась ничьей 1:1. Холанд отличиться не смог. Ответный матч запланирован на 17 мая.
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