Защитник лондонцев Антонио Рюдигер не может найти общего языка с руководством клуба и уже нашел себе два запасных варианта.

28-летний защитник до сих пор не может сойтись в финансовой стороне нового контракта с Челси, информирует Marca. Рюдигер хочет 10 млн евро, а "синие" предлагают 6,5 млн.

Рюдигер готов перебраться в Баварию – немец разочарован новым контрактом от Челси

На фоне неопределенности в будущем у Антонио появилась цель – перебраться в Реал. Пока неизвестно, заинтересован ли клуб в игроке. Также за ситуацией между Рюдигером и Челси пристально следит Бавария, которая не против усилить оборонительные редуты.

К слову, контракт Антонио завершается в конце текущего сезона. Он защищает цвета лондонцев с 2017-го.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій